Boeren en milieuclubs boos om vergunning Schiphol, luchtvaart blij

De luchtvaartsector haalt opgelucht adem nu Schiphol na jaren eindelijk een natuurvergunning binnen heeft, maar sommige boeren en de milieubeweging reageren verontwaardigd. Boerenactiegroep Agractie noemt het „bijzonder wrang en onrechtvaardig” dat luchthaven Schiphol een natuurvergunning heeft gekregen, terwijl een grote groep boeren daar al jaren over in onzekerheid zit. „Waar PAS-melders en interimmers al 4,5 jaar zonder vergunning in onzekerheid zitten wordt Schiphol nog net even voor de verkiezingen gelegaliseerd”, reageert Agractie.