De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verliezen aan een nieuwe handelssessie begonnen. Bij beleggers leeft nog altijd de vrees voor een langere periode van hogere rentes, die de waarde van aandelen drukken. Op het Damrak ging de aandacht ook uit naar de nieuwe verwachtingen die chipbedrijf ASMI in de aanloop naar zijn beleggersdag uitsprak.