Krant: moord sikh-leider in Canada was grotere operatie dan gemeld

Bij de moord op de separatistische sikh-leider Hardeep Singh Nijjar in juni in Canada waren minstens zes mannen en twee voertuigen betrokken. Dat concludeert The Washington Post op basis van beveiligingsvideobeelden en getuigenverklaringen. Volgens de krant duiden die bevindingen op een grotere en meer georganiseerde operatie dan Canadese autoriteiten eerder rapporteerden. Die repten slechts van twee gemaskerde mannen die Nijjar hadden neergeschoten.