Ondanks compromis is steun voor spreidingswet asielzoekers onzeker

Eindelijk behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel om asielzoekers eerlijk over alle gemeenten te verdelen. Deze spreidingswet ligt politiek gevoelig. Vooral het dwangelement stuit verschillende fracties tegen de borst. Er ligt nu een breedgedragen compromis op tafel om de wet aan te passen, maar het gaat er toch om spannen of die wijzigingen voldoende zijn om zowel de Tweede als later de Eerste Kamer achter de wet te krijgen.