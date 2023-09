Onderzoek naar Gelderse commissaris moet in februari klaar zijn

Het externe onderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends moet in februari zijn afgerond. De fractievoorzitters van de partijen uit de Provinciale Staten bespraken maandag in een extra presidiumvergadering het initiatiefvoorstel voor dit onderzoek, dat komende woensdag wordt voorgelegd aan de Staten. Als de Statenleden in hun reguliere vergadering akkoord gaan met het voorstel, kan het proces in gang worden gezet.