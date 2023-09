Staatssecretaris: maatwerkafspraken met Tata kosten helaas tijd

De overheid kan „helaas niet van de ene op de andere dag maatwerkafspraken” maken met Tata Steel over het verankeren van gezondheidsdoelen. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) zei dat tijdens een informatieavond in het Telstar-stadion in Velsen over het recente RIVM-rapport, waarin wordt vastgesteld dat emissies door Tata Steel de levensverwachting van inwoners van het nabijgelegen Wijk aan Zee met gemiddeld 2,5 maand verkorten. Ook is er een verhoogde kans op longkanker en astma in de regio.