Greenpeace biedt maandagavond een petitie aan met 38.825 handtekeningen waarin wordt opgeroepen tot sluiting van ziekmakende delen van staalfabriek Tata Steel. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) neemt de petitie in ontvangst tijdens een informatieavond in het Telstar-stadion in Velsen.