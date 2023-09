PVV’er Harm Beertema keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen. Hij vindt dat hij een te lage plek heeft gekregen op de kandidatenlijst. De 71-jarige onderwijsspecialist van de partij van Geert Wilders was naar eigen zeggen op plaats zestien gezet. „Ik trek me daarom terug als kandidaat”, laat hij weten.