Gemengde reacties op advies over toekomst NPO

Oud-politicus Pieter van Geel (CDA) hoopt dat omroepen inzien dat het advies van het Adviescollege Publieke Omroep hen helpt, en niet tegenwerkt. Maandag presenteerde het college, waaraan Van Geel leiding geeft, een reeks adviezen over de toekomst van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In een eerste reactie reageren de NPO en het College van Omroepen (CvO) daar positief op. Arnold Karskens van Ongehoord Nederland (ON!) en Dominique Weesie van PowNed zijn echter niet blij met het rapport.