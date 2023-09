De vrouw die wordt verdacht van de gifmoord op haar partner, is twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen in haar zaak overleden. Dat laten de politie en het Openbaar Ministerie maandag weten. Naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan, maar het OM laat wel weten dat in de woning in Tilburg een afscheidsbrief is gevonden.