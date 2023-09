Oekraïne hoeft internationaal voorlopig niet op Hongaarse steun te rekenen vanwege onenigheid over de rechten van etnische Hongaren in het land. Met die boodschap kwam de Hongaarse premier Viktor Orbán in het parlement van zijn land. De twee landen zijn het al jaren met elkaar oneens over het aanbieden van Hongaarstalig onderwijs in Oekraïne.