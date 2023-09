NS wil de omstreden spitsheffing compenseren voor reizigers die echt geen andere keuze hebben dan op de drukste tijden van de week in de trein te stappen. Het spoorbedrijf wil daarover in gesprek met de politiek en met werkgevers. Het plan is bedoeld om voor het overgrote deel van de reizigers de kaartjes goedkoper te maken, benadrukt topman Wouter Koolmees. „We doen dit niet omdat we er geld aan willen verdienen.”