In de vorige week dinsdag door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede werd opvallend weinig over nieuw beleid gesproken vergeleken met voorgaande jaren. Dat meldt het Montesquieu Instituut na een analyse van universitair docent Gerard Breeman en bijzonder hoogleraar Arco Timmermans. Het percentage zinnen zonder nieuw beleid was niet eerder zo hoog in hun ‘wolligheidsindex’.