De politie heeft maandagmorgen een stoffelijk overschot gevonden in een woning in Tilburg. Omroep Brabant en BN De Stem melden dat het lijk zou zijn ontdekt in de woning van Yvon K. die wordt verdacht van moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren. De politie wil dat niet bevestigen. Of het om een lichaam van een vrouw of man gaat, laat de woordvoerder ook in het midden.