De Nederlandse hbo-opleiding tot imam gaat waarschijnlijk in september 2025 van start. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dat dit de planning is van de onderwijsinstellingen die deze opleiding op willen zetten: de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de hogeschool IPABO. Daarvoor moeten nog wel een aantal procedurele hobbels worden genomen.