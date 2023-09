Cubaanse ambassade in Washington bestookt met molotovcocktails

Een man heeft in Washington molotovcocktails naar de Cubaanse ambassade gegooid. Het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het incident een terroristische aanslag. Het incident was een paar uur nadat de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel de VS had verlaten na een bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en aan bijeenkomsten van Cubanen in de VS. In New York hebben Cubaanse Amerikanen betoogd tegen zijn bezoek.