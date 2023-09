PvdD-congres stemt tegen, maar onderzoek naar Ouwehand gaat door

Het onderzoek naar integriteitsmeldingen over Esther Ouwehand gaat gewoon door. Dat heeft het nieuwe bestuur van de Partij voor de Dieren zondag bekendgemaakt op het congres van de partij. Leden hadden zich bij een stemming over een motie uitgesproken tegen het onderzoek, maar vooral omdat veel PvdD’ers vinden dat het niet aan een congres is om hierover een oordeel te vellen. De vraag aan het bestuur of de resultaten van het onderzoek er liggen voor de Tweede Kamerverkiezingen, bleef onbeantwoord.