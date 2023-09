Bij een schietpartij in een dorp in het noorden van Kosovo is volgens premier Albin Kurti een agent doodgeschoten. Het dorp kwam volgens hem onder vuur te liggen van zwaarbewapende en gemaskerde aanvallers en er is ook een agent gewond geraakt. Kurti spreekt van een terroristische aanval. In de regio zijn veel spanningen tussen etnische Albanezen en etnische Serviërs.