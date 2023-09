Door bosbranden op Sicilië zijn twee doden gevallen. Niet ver van Palermo, in Trappeto, verloor een man het leven toen hij probeerde huisraad te redden uit zijn huis dat in brand stond. In de toeristische kustplaats Cefalù, circa 60 kilometer ten oosten van Palermo, is een vrouw omgekomen toen ze probeerde paarden te redden uit een brandende stal.