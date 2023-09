Renske Leijten is na zeventien jaar Kamerlidmaatschap met een staande ovatie ontvangen door het SP-congres en heeft een ‘gouden tomaat’ opgespeld gekregen. Dat is de hoogste onderscheiding die kan worden uitgereikt door de partij. Leijten stopte afgelopen zomer als Kamerlid en heeft in die functie onder andere een belangrijke rol gespeeld bij het onthullen van de toeslagenaffaire.