De nieuwe VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat de overheid meer oog moet hebben voor „de alledaagse zorgen van mensen”. In haar eerste speech voor het VVD-congres in een afgeladen Van Nellefabriek in Rotterdam, erkende ze dat er de afgelopen jaren te weinig naar mensen is geluisterd. Ze wil de „oude politiek” achter zich laten en zich richten op „het fixen” van problemen. Haar woorden werden met groot enthousiasme ontvangen.