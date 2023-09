De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto heeft in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn Russische collega Sergej Lavrov gesproken. Hij vindt „dat het beter zou zijn, wanneer meer westerse politici in gesprek gaan met Russische, want dan zou er meer hoop op beëindiging van de oorlog in Oekraïne zijn”.