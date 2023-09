Vele honderden demonstranten worden zaterdagmiddag in Heerlen verwacht voor een actie ter behoud van de spoedeisende hulp (SEH) en het beddenhuis van het Zuyderland Ziekenhuis in de Limburgse gemeente. Het ziekenhuis wil reorganiseren en vanaf 2030 de SEH evenals het beddenhuis verplaatsen naar het Zuyderland in Sittard-Geleen. Daar is volgens Zuyderland geen ontkomen aan door het almaar oplopend personeelsgebrek.