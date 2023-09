De opstand van een zeventigtal gedetineerden in een gevangenis in de Belgische stad Turnhout is vrijdagavond rond 23.15 uur beëindigd. De gevangenen weigerden terug te keren naar hun cellen, maar zijn uiteindelijk door de politie zonder verdere incidenten weer naar hun cellen gebracht, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De opstand duurde uiteindelijk drie uur.