Canada gaat helpen met het trainen van piloten en onderhoudsmonteurs voor de F-16’s waar Oekraïne binnenkort over kan beschikken. Dat heeft premier Justin Trudeau aangekondigd in een toespraak voor een verzamelde vergadering van het Canadese parlement. In de zaal zat ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die op bezoek is in Canada.