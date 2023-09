Voorzitter Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is weggelopen uit een gesprek waarin staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) het kabinetsbesluit toelicht om de gaswinning per 1 oktober te stoppen. Hij is teleurgesteld dat de gaskraan pas over een jaar definitief dichtgaat.