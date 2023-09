Het „mogelijk ontploffingsgevaar” in een woning in de Wibenaheerd in de wijk Beijum in Groningen is geweken. Meerdere woningen werden vrijdag ontruimd. De persoon die verantwoordelijk was voor de gevaarlijke situatie is na tussenkomst van hulpdiensten uit de woning gekomen en „krijgt de benodigde zorg”, meldt de politie.