Jaarlijks verblijven Bo en Dity Teerling meerdere weken in Malawi. In de begintijd van Food For LiFe was dat om het project op poten te zetten. Nu de basis in orde is –met vier goede directeuren, vijf uitstekende bestuursleden en twee controlerende accountants– draaien de reizen meer om het aanmoedigen van deelnemers. Bo: „Daarbij maken we altijd wel iets verrassends mee.”