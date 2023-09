Veiligheidsregio: eet geen eieren uit gebied rond afvalverwerker

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond raadt inwoners van het gebied rond een brandende loods van een afvalverwerker in Rotterdam aan geen eieren van eigen land te eten. Ook wordt mensen geadviseerd uit voorzorg zelfgeteelde groente en fruit eerst goed te wassen of te schillen voor deze te eten in verband met de roetdeeltjes die vrijkomen. De veiligheidsregio heeft een kaartje gedeeld van het gebied waar dit advies voor geldt. Het gaat vanaf de Maassluissedijk tot het buurtschap Ter Lucht en het zuiden van Vlaardingen.