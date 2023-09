KLM draait mogelijk toch op voor fikse naheffing piloten

KLM moet mogelijk alsnog opdraaien voor een deel van de fikse naheffing die de Belastingdienst heeft neergelegd bij twee in Zwitserland woonachtige piloten. De vliegers vinden dat de luchtvaartmaatschappij zich geen goede werkgever toonde door hen niet te waarschuwen voor de verandering van een belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in 2012. Het gerechtshof Amsterdam wees die klachten af, maar de hoogste rechter van Nederland vindt dat een nieuw oordeel over die zaak nodig is.