In het onderzoek naar de bende die in 2020 en 2021 een reeks zeer gewelddadige woningovervallen zou hebben gepleegd in met name Noord-Holland, en waarvan één een dodelijke afloop kende, is ten minste een getuige bedreigd. Dat vertelde de raadsman van een van de zes verdachten vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank op Schiphol.