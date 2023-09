Van der Burg heeft met spoed 450 plekken voor asielzoekers nodig

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet een dringende oproep aan gemeenten om 450 opvangplekken voor asielzoekers te verzorgen. In een brief schrijft hij dat hij de plekken zaterdag nodig heeft om te voorkomen dat Ter Apel overloopt. 250 van deze plekken zijn bedoeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Als gemeenten geen gehoor geven aan deze oproep, dreigt de bewindsman asielzoekers ongevraagd te plaatsen in opvanglocaties en hotels.