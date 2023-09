Advocaat Onno de Jong heeft vrijdagochtend namens zijn cliënt Nabil B. het laatste woord gevoerd. De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo was niet aanwezig in de Bunker in Amsterdam-Osdorp. „Het is nu nog te vroeg voor een laatste woord. Uiteindelijk zal dat komen, maar nu nog niet”, zei De Jong namens B. aan het einde van zijn dupliek, een reactie op het Openbaar Ministerie.