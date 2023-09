Erik Ronnes was al gemeenteraadslid, wethouder, Tweede Kamerlid, gedeputeerde in Noord-Brabant en Statenlid, en nu wordt hij burgemeester. De 55-jarige CDA’er is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart fungeerde Ronnes nog als lijsttrekker van het CDA in Noord-Brabant.