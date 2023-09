Hoogleraar: Verbeter luchtkwaliteit snel om burgers te beschermen

Regelgeving om de luchtkwaliteit te verbeteren moet snel aangepast worden, vindt hoogleraar Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De Britse krant The Guardian publiceerde woensdag een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Europa. Met visualisaties op basis van modellen van het onderzoeksteam van Vermeulen laat de krant zien dat vrijwel iedereen in Europa ongezonde lucht inademt.