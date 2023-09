De brand die donderdagochtend in een loods van een afvalverwerker in Rotterdam uitbrak, laaide na eerdere bluswerkzaamheden toch weer op. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond had donderdagmiddag rond 16.15 uur nog gemeld dat de brand onder controle was. In de loop van de avond brak het vuur opnieuw uit, „in een grote stapel afval net voor de verbrandingsoven”, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.