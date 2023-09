Blusschepen bij brand in loods van Rotterdamse afvalverwerker

De brand die donderdagochtend in een loods van een afvalverwerker in Rotterdam uitbrak, is na eerdere bluswerkzaamheden toch weer opgelaaid en woedt in de nacht van donderdag op vrijdag nog steeds. Het blussen van de brand blijkt moeilijk te gaan, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. „Het probleem is dat we er slecht bij kunnen. Het is een enorm gebouw. Het is ook te gevaarlijk om binnen te werken, dus heeft de brandweer zich teruggetrokken.”