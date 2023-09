Haar partijleider had eerder deze week nog forse kritiek op Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) die met wachtgeld de campagne ingaat, maar BBB-kandidaat Mona Keijzer blijkt zelf ook wachtgeld te ontvangen. „Wachtgeld is wachtgeld, daar heeft u gelijk in”, erkent de oud-CDA’er in de talkshow Humberto van RTL, waar ze werd bevraagd over de kwestie.