Kamer vraagt advies RvS om nieuwe formatiechaos te voorkomen

De Raad van State moet met spoed een advies geven, zodat de Tweede Kamer kan voorkomen dat de verkenning na de verkiezingen in november opnieuw in een chaos uitmondt. De vorige verkenning, na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, leidde tot een grote vertrouwenscrisis in de Haagse politiek. Op initiatief van de SGP vraagt de Kamer advies van de Raad van State om daarbij ook „alle mogelijke stabiele varianten” van een verkenning te betrekken.