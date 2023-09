Rutte: kabinet kan wirwar aan plannen uit Kamer nog niet beoordelen

De Kamer komt met dusdanig ambitieuze plannen om de begroting te vertimmeren dat het kabinet de effecten ervan nog niet kan overzien, zeker niet als er meerdere voorstellen worden aangenomen. Demissionair premier Mark Rutte kondigde in het debat over de begrotingsplannen voor volgend jaar aan dat alle moties (voorstellen die Kamerfracties doen) in principe worden ‘ontraden’. Plannen die niet voorzien zijn van een financieringsvoorstel, worden „dubbel ontraden”, grapte de premier.