Na de val van het kabinet is „die knellende coalitiedwang” verdwenen, wat samenwerken in de Kamer een stuk makkelijker maakt, ziet GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Tijdens het marathondebat over de begroting van volgend jaar is het „gelukt het minimumloon te verhogen, iets te doen voor de middeninkomens en de kinderopvangtoeslag”, zo schetste hij.