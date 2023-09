De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een besloten bijeenkomst in Washington gezegd dat het wegvallen van Amerikaanse steun aan zijn land grote gevolgen kan hebben. De Democratische fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer zei volgens Amerikaanse media dat de Oekraïense leider met een grimmige waarschuwing kwam: „Als we de hulp niet krijgen, verliezen we de oorlog.”