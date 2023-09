Onderwijsorganisaties vinden dat ook hun medewerkers dit najaar in aanmerking moeten komen voor een herhaalde coronavaccinatie. Ze hebben de onderwijsministers Mariëlle Paul en Robbert Dijkgraaf een brief geschreven met dat verzoek. Daarin wijzen ze erop dat onderwijspersoneel in contact komt met veel mensen, wat de kans op een besmetting verhoogt.