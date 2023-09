Broadcom behoorde donderdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op een bericht van techwebsite The Information dat Google-moederbedrijf Alphabet overweegt de chipfabrikant te laten vallen als leverancier van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) zodra het techconcern zijn eigen chips heeft ontwikkeld. Dat zou mogelijk al in 2027 kunnen gebeuren.