Voor verkiezingen vier debatten over begrotingen vanwege armoede

De Tweede Kamer gaat voor de verkiezingen van 22 november in debat over de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een meerderheid in het parlement heeft hier voor gestemd. Kamerleden vinden dat debatten over de gevolgen van deze begrotingen voor armoede niet kunnen wachten. Ook het fonds waaruit de besturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden betaald, zal worden besproken.