Het Openbaar Ministerie heeft straffen tot een jaar jeugddetentie met jeugd-tbs geëist tegen twee tieners in de zaak die draait om het doodsteken van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag. De tieners van 15 en 17 worden verdacht van doodslag. De strafeis van de derde minderjarige verdachte, eveneens 17 jaar, is nog niet bekend. Het OM verdenkt haar ook van het neersteken van de ex van haar moeder in september 2022.