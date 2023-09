Overijssel beslist in december over aanbevelingen ‘kanaaldrama’

De provincie Overijssel neemt in december een besluit over de aanbevelingen die Mona Keijzer heeft gedaan in de slepende zaak rond Kanaal Almelo-de Haandrik. De nieuwe gedeputeerde Martijn Dadema, die het kanaaldossier in zijn portefeuille heeft, wil het rapport van Keijzer goed bestuderen en bespreken met de betrokken partijen. Rond 1 november komt Dadema met een uitgebreide reactie, waarna hij met Provinciale Staten nog bepaalde „zorgpunten, twijfels en dilemma’s” wil bespreken. „We kunnen het dan in december definitief maken.”