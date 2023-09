Staatsbosbeheer organiseert wandelingen door wolvengebied Veluwe

Staatsbosbeheer organiseert in oktober twee wandelingen over de Hoog Buurlose Heide op de Veluwe om mensen te laten zien hoe schaapskuddes kunnen functioneren in een gebied waar tegenwoordig ook wolven zitten. Het is voor het eerst dat de natuurbeheerder publiek toont hoe het Veluwse wolvenbeleid eruit ziet. Daar is volgens Staatsbosbeheer veel belangstelling voor. De kans dat deelnemers aan de wandelingen een wolf zien is overigens zeer klein, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.