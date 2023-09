Rutte wil dat Pakistan meewerkt na veroordeling bedreiger Wilders

Demissionair premier Mark Rutte gaat zijn best doen Pakistan aan te sporen mee te werken, nu een Pakistaan tot twaalf jaar cel veroordeeld is voor het bedreigen van PVV-leider Geert Wilders. Dat zegt hij toe na een vraag van Wilders. Rutte is de komende dagen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties, en hoopt daar zijn ambtsgenoot erop aan te kunnen spreken. Mocht dat niet lukken, dan zoekt Rutte „andere wegen” om contact te krijgen met Pakistan over de kwestie.