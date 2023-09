In het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is donderdag genoeg plek voor alleenreizende asielkinderen die daar aankomen. In het centrum zitten nu 330 minderjarigen, donderdag kwamen er dertig tot veertig bij. Ruim twintig alleenreizende kinderen zijn donderdag overgeplaatst naar andere locaties, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).